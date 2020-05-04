شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع إيطاليا "هادئة "رغم تخفيف الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
وفي روما، كانت هناك وقائع قليلة شهدت حدوث زحام في وسائل النقل العام وعلى الطرق. وكانت تيرميني، وهي محطة القطار الرئيسية في المدينة، شبه خاوية خلال ساعة الذروة الصباحية.
وتعاني إيطاليا، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء، والتي سجلت وفاة ما يقرب من 29 ألف حالة، وأكثر من 210 ألف حالة إصابة بالمرض، من الإغلاق منذ العاشر من مارس.
وقد سمح اليوم الاثنين لقطاعي البناء والتصنيع بإستئناف العمل، حيث تشير التقديرات إلى توقع عودة 5ر4 مليون شخص إلى العمل.
وقد وعدت الحكومة بمزيد من إجراءات التخفيف بدءا من منتصف مايو، والتي تشمل فتح المتاجر والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر، إذا استمر منحنى العدوى في الانخفاض.
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