اخبار العالم

رغم تحذيرات ترامب .. ولايات أمريكية تعتزم تخفيف القيود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذيرات ترامب .. ولايات أمريكية تعتزم تخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى اليوم الاثنين اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات حتى بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أمريكي.

وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية اليوم الاثنين كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.

ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بالفيروس أو استقرارها في العديد من الأماكن، لكن الحالات ما زالت تزيد في أماكن أخرى.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد "سنخسر ما بين 75 ألف و80 ألف ومئة ألف شخص. هذا أمر مروع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم تحذيرات ترامب .. ولايات أمريكية تعتزم تخفيف القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا