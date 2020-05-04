شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذيرات ترامب .. ولايات أمريكية تعتزم تخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل
وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية اليوم الاثنين كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.
ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بالفيروس أو استقرارها في العديد من الأماكن، لكن الحالات ما زالت تزيد في أماكن أخرى.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد "سنخسر ما بين 75 ألف و80 ألف ومئة ألف شخص. هذا أمر مروع".
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