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تعافي 70 حالة من فيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأثنين تسجيل348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى سبع حالات وفاة جديدة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 436 حالة وفاة.

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