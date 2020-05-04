شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم تسليم "مؤسس ويكيليكس" لأمريكا في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

قالت محكمة بريطانية اليوم الاثنين إنها تعتزم الاستمرار في إجراءات تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، بعد تأجيل جلسة استماع كانت مقررة هذا الشهر في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت محكمة ويستمنستر إنها ستحاول ايجاد محكمة بريطانية أخرى لديها إمكانية لعقد محاكمة تستمر ثلاثة أسابيع لجلسة تسليم أسانج في سبتمبر المقبل.

ووافق محامو أسانج والحكومة الأمريكية في جلسة الأسبوع الماضي على أن الإغلاق في بريطانيا بسبب الفيروس جعل من الصعب الإعداد لجلسة الاستماع المقررة وعقد جلسة استماع مناسبة هذا الشهر.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية أسانج (48 عاما) بالتآمر مع محلل أجهزة الاستخبارات العسكرية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 .

وواصل أنصار أسانج المحتجز احتياطيا في سجن بلندن، إثارة المخاوف بشأن حالته الصحية، وحثوا المحكمة على الإفراج عنه بكفالة.