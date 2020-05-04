شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. 28% من السكان يبلغون 65 عامًا فأكثر والان نبدء بالتفاصيل
وقد تراجع عدد من يبلغون من العمر 14 عاما وأقل بواقع 200 ألف في العام الماضي وحتى الاول من أبريل، ليصلوا إلى مستوى قياسي بلغ 1ر15 مليون، بحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة اليوم الاثنين.
ويقول المحللون أن معدل المواليد في اليابان - وهو أحد أدنى المعدلات في العالم - يعني أنه من الممكن أن ينخفض عدد السكان من 127 مليون نسمة حاليا إلى 100 مليون بحلول عام 2053.
وقد تعهدت الحكومة المحافظة بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، بمعالجة المشكلة، من خلال إيجاد طرق لزيادة معدل المواليد من 4ر1 طفل لكل امرأة في عام 2018 إلى 8ر1 في عام 2026.
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