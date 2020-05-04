شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم إصدار قرار بمنع المنتجات الطبية الصينية والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيتر نافارو، مستشار ترامب لشؤون التجارة، لقناة فوكس نيوز أن أمرا تنفيذيا سيلزم قريبا الوكالات الاتحادية بشراء المنتجات الطبية المصنعة في الولايات المتحدة، قائلا إن تفشي فيروس كورونا المستجد كشف عن اعتماد البلاد على الصين.
وأضاف أن شبكة الكهرباء في أمريكا تواجه خطرا أمنيا لأن المكونات تأتي من الخارج، وهناك حاجة إلى أمر تنفيذي لمعالجة هذه المسألة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتزم إصدار قرار بمنع المنتجات الطبية الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.