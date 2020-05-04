شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم إصدار قرار بمنع المنتجات الطبية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية لمعالجة النقص في المنتجات الطبية وتصينع مكونات الطاقة في الولايات المتحدة.

وقال بيتر نافارو، مستشار ترامب لشؤون التجارة، لقناة فوكس نيوز أن أمرا تنفيذيا سيلزم قريبا الوكالات الاتحادية بشراء المنتجات الطبية المصنعة في الولايات المتحدة، قائلا إن تفشي فيروس كورونا المستجد كشف عن اعتماد البلاد على الصين.

وأضاف أن شبكة الكهرباء في أمريكا تواجه خطرا أمنيا لأن المكونات تأتي من الخارج، وهناك حاجة إلى أمر تنفيذي لمعالجة هذه المسألة.