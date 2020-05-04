شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.
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