شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.