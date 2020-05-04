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ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا 

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أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس .

وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

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