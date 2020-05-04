شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتعهد بنصف مليار يورو لتمويل تطوير "لقاحات كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وتعهد ماكرون بتقديم 500 مليون يورو (536 مليون دولار) للمساعدة في تمويل جهود تطوير اللقاحات، بالإضافة إلى زيادة التمويل لمنظمة الصحة العالمية، في حين ستقدم ألمانيا 525 مليون دولار.
واضاف ماكرون إن اللقاح يجب أن "يمنح لكوكب الأرض بأسره من قبل المنظمة التي نختارها"، محذرا من أن العالم في "سباق مع الزمن" لإنقاذ الأرواح.
وحذر ماكرون من أنه "في مواجهة كوفيد 19، فإن مبدأ أن يهتم كل إنسان بنفسه فقط... سيكون خطأً كبيرًا"، مضيفًا أنه "لا يمكننا الوصول إلى بر الأمان من هذه الأزمة إلا باتحادنا".
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