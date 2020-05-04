السعودية: عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ورفع الاحترازات الإضافية بحي الأثير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، عزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول أو الخروج منها اعتباراً من الأحد، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي وفق توصيات الجهات الصحية.

وأضافت في بيان أنه يستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، ويسمح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم منها.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السعودية للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقاً للمصلحة العامة».

ورفعت الوزارة الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441 بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، مشيرة إلى «استمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها».

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