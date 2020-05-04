«المجلة» تكشف حقيقة الصورة التي تجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي في الطائرة الخاصة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، خبر عن إرسال السلطات المصرية طائرة خاصة إلى مطار بيروت الدولي، لإعادة النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي، العالقتين في بيروت منذ شهرين، لأسباب تتعلق بتصويرهما المسلسل الذي يجمعهما في رمضان.

وبعيدا عن نفي الخبر أو تأكيده، يهم «المجلة» لفت النظر إلى أن الصورة التي يتم تداولها على أنها للفنانتين أثناء عودتهما من بيروت، كانت «المجلة» قد نشرتها حصريا، يوم 5 فبراير (شباط) الماضي، خلال مقابلة أجرتها «المجلة» مع النجمة نادية الجندي.

وهذا رابط المقابلة الذي يؤكد أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت قبل أزمة كورونا، وإغلاق المطارات:

https://bit.ly/2T4ONBc