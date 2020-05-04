انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، خبر عن إرسال السلطات المصرية طائرة خاصة إلى مطار بيروت الدولي، لإعادة النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي، العالقتين في بيروت منذ شهرين، لأسباب تتعلق بتصويرهما المسلسل الذي يجمعهما في رمضان.
وبعيدا عن نفي الخبر أو تأكيده، يهم «المجلة» لفت النظر إلى أن الصورة التي يتم تداولها على أنها للفنانتين أثناء عودتهما من بيروت، كانت «المجلة» قد نشرتها حصريا، يوم 5 فبراير (شباط) الماضي، خلال مقابلة أجرتها «المجلة» مع النجمة نادية الجندي.
وهذا رابط المقابلة الذي يؤكد أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت قبل أزمة كورونا، وإغلاق المطارات:
https://bit.ly/2T4ONBc
كانت هذه تفاصيل خبر «المجلة» تكشف حقيقة الصورة التي تجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي في الطائرة الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.