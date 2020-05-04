الجيش يحاصر قرية موبوءة في إندونيسيا

بالي”إندونيسيا” ـ وكالات: تدخل الجيش الإندونيسي وضرب طوقا أمنيا حول قرية في جزيرة بالي السياحية، شرق العاصمة جاكرتا، بعد مخاوف من احتمال إصابة جميع سكانها البالغ عددهم 1200 بفيروس كورونا المستجد. وجاءت المخاوف على خلفية تدفق عمال السفن السياحية إلى منازلهم في القرية، بعد اختلاطهم بأشخاص من جنسيات مختلفة. وبدأت القصة في قرية سيروكادان وسط الجزيرة، بعدما أظهرت اختبارات إصابة 8 من سكان القرية بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام. وعلى الفور، تدخلت قوة المهام الوطنية مكافحة الفيروسات التابعة للجيش وأغلقت القرية يسكنها 1200 شخص، وباشرت إجراء اختبارات واسعة النطاق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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