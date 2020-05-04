عملية عسكرية عراقية للقضاء على فلول (داعش) غرب الأنبار

بغداد ـ وكالات: أطلق الجيش العراقي أمس عملية عسكرية غرب محافظة الأنبار بهدف القضاء على خلايا تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك على سبعة محاور يقود أغلبها قوات الحشد الشعبي.

وأصدرت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي بيانا أعلنت فيه انطلاق العملية التي تحمل اسم “رمضان الثانية”، وأشارت إلى أنها “انطلقت من سبعة محاور مهمة وفق الأهداف المرسومة وتبدأ بالمحور الأول يشترك فيها قيادة عمليات الجزيرة المتمثل بالفرقة السابعة مع الحشد من أهالي محافظة الأنبار، والمحور الثاني سيكون لقيادة عمليات الجزيرة والبادية الفرقة الثامنة أما المحور الثالث سيكون لقوات من قيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل بلواء 13و18″. وأضاف البيان أن “المحور الرابع أيضاً سيكون لقيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل باللواء 19 أما المحور الخامس سيكون كذلك لقيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل بلواء 17 بينما المحور السادس سيكون للفرقة الأولى المتمثل بلواء 53 وفوج صفين التابع للحشد الشعبي والمحور السابع سيكون للجيش”.

وأعلنت مديرية الإعلام التابعة لقوات الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من الحشد والجيش، قتلت ثلاثة عناصر من داعش غرب محافظة الأنبار ضمن العملية العسكرية، وذلك في منطقة مدهم المحاذية لوادي حوران.

يذكر أن السلطات الأمنية العراقية أعلنت السبت الماضي، مقتل 10 من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 4 آخرين بهجمات لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. وقد شن التنظيم الارهابي هجومين جديدين في العراق صباح أمس. واستهدف الهجوم الأول نقاط تفتيش للحشد العشائري وقواته الأمنية في محافظة ديالى، شمال العاصمة العراقية بغداد، وقد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما شن داعش هجوما آخر في جرف الصخر، جنوب بغداد، مستهدفا قوات الحشد.