الصحة العالمية: هناك أمل للسيطرة على الفيروس .. قريبا عقار أميركي .. ولقاح نهاية العام

ـ السعودية تبدأ تجارب لـ4 علاجات وقطر تسجل 640 إصابة جديدة

ـ إصابات جديدة في الكويت والبحرين تؤجل الأقساط الإسكانية لـ 6 أشهر

ـ الجزائر تعيد إغلاق أنشطة تجارية وتونس تبدأ تخفيف إجراءات الحجر

ـ الأردن يرفع القيود عن الأنشطة الاقتصادية وإصابات جديدة بالمغرب

ـ مصر تعيد فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية واستئناف عمل المقاهي بليبيا

ـ السودان يحذر مواطنيه من عقوبات قاسية ولبنان يطلق المرحلة الثانية من التخفيف

ـ إيران تتجه لإعادة فتح المدارس و25 ألف مصاب في ألمانيا

ـ تسجيل أدنى معدل وفيات يومي منذ شهر في بريطانيا وإيطاليا

ـ فرنسا تحدد المستثنين من الحجر و3397 عدد الوفيات في تركيا

ـ روسيا لا تستبعد احتمال حدوث موجة ثانية والصين تسجل 3 حالات جديدة

ـ اليابان تمدد الطوارئ وتايلاند تعيد فتح بعض المؤسسات

ـ ارتفاع المصابين في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين

ـ 100 ألف مصاب في البرازيل والبرتغاليون يستمتعون بتخفيف القيود

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

قال أكبر خبير في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن أجزاء من العالم بدأت في الخروج من جائحة كوفيد 19 وبدأت بحذر استئناف الحياة الطبيعية، لكن فيروس كورونا المستجد سيظل يشكل خطرا كبيرا لحين التوصل إلى مصل مضاد له. وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن بعض الدول ما زالت في قلب العاصفة لكن دولا أخرى بدأت تظهر أن من الممكن احتواء المرض بطريقة ما. وقال ريان في مقابلة مع رويترز على الإنترنت من جنيف “بهذا المعنى، هناك أمل”. وأضاف “على المستوى العالمي الوضع ما زال في غاية الخطورة لكن نمط المرض ومسار الفيروس متباينان كثيرا في أجزاء مختلفة من العالم الآن”. وقال “ما نتعلمه هو أن من الممكن السيطرة على هذا المرض ومن الممكن البدء في استئناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية، بطريقة جديدة وبحذر شديد ويقظة بالغة”.

وبحسب إحصاء نشرته وكالة رويترز فإن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز المصنعة لعقار “رِمديسيفير” التجريبي لعلاج الكورونا دانيال أوداي، أن الولايات المتحدة لن تمنع تصدير العقار خارجها. وقال أوداي خلال حديثه لقناة “سي بي إس” الأميركية، ” لن يكون رمديسيفير متاحا لمرضى كوفيد 19 في الولايات المتحدة فحسب، بل سيتم تصديره أيضا إلى بلدان أخرى بمجرد اتخاذ قرارات تنظيمية”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال مساء امس الاول إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح ترامب “نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا المستجد، ضمن تحالف عالمي لتسريع الأبحاث. فيما أعلنت وزراة الصحة القطرية عن تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 295 حالة جديدة، وتسجيل 171 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة جميعها متعلقة بفيروس كورونا المستجد. وفي البحرين، قرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر أبريل الماضي.

الى ذلك، أغلقت السلطات الجزائرية أنشطةً تجارية عدة كانت استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي. بدورها، بدأت تونس أمس في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إذ ستسمح السلطات باستعادة الأنشطة الاقتصادية بصفة تدريجية في قطاعات حيوية محددة.

من جانبه، أعلن الأردن رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وذلك في أحدث خطوة لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط مالية. فيما سجلت المغرب 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 5000.

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من جهتها، قالت الحكومة المصرية إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 14 حالة وفاة جديدة. وفي السودان أصدر مجلس الوزراء بيانا حذر فيه مواطنيه من عقوبات قاسية وان الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات، وقد اعلن السودان تسجيل 86 إصابة جديدة. في السياق، انطلقت المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة في لبنان، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ليبيا، ظلت العديد من المتاجر مغلقة والشوارع مهجورة وسط إجراءات العزل العام وحظر التجول الذي فرضته الحكومة، لكن بعض المتاجر والمقاهي فتحت أبوابها في بعض أجزاء ليبيا.

دوليا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه “تم خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا طرح اقتراح لإعادة فتح المدارس يوم السبت القادم”. وأضاف روحاني أن اقتراح إعادة فتح المدارس سيكون “في المناطق البيضاء وقليلة المخاطر”. وقد أعنلت إيران أمس تسجيل 1223 حالة إصابة جديدة و74 وفاة. في السياق، سجلت كل من بريطانيا وإيطاليا أدنى معدل وفيات يومي منذ شهر مارس وسط تراجع فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية.

يأتي ذلك فيما قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص. من جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية، عدم فرض حجر على “جميع الأشخاص، مهما كانت جنسيتهم، القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن أو المملكة المتحدة”. في السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد 19 ارتفع بواقع 61 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3397. في حين أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع 4.6 في المئة إلى 3606 حالة. من جهته، نصح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بالإبقاء على بعض الإجراءات التقييدية في روسيا حتى ظهور لقاح ضد كورونا. محذرا في لقاء تلفزيوني من أنه “لا يمكن استبعاد احتمال حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا بسبب التراخي في التعامل معه”. وقد ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا 10581 حالة. إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة إن الصين سجلت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية مايو في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا. من جانبها، أعادت تايلاند بشكل جزئي فتح الشركات حيث سمحت للسكان بالعودة إلى المطاعم والأسواق والمتنزهات والنوادي الرياضية.

بينما أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا تسجيل 55 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 6353 حالة. في حين أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11587. كما قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و262 حالة إصابة أخرى. الى ذلك، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم تسجيل 4588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و275 حالة وفاة مما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مايزيد على 100 ألف شخص. يأتي ذلك في وقت خفّضت فيه البرتغال حالة الطوارئ في حين دفعت أجواء الربيع المشمسة الناس للخروج، وبلغ معدل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد أدنى مستوى له منذ بدء تفشي الوباء.