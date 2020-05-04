ولايات أمريكية تستعد لتخفيف قيود كورونا رغم التحذيرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى، اليوم الإثنين، اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات حتى بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أمريكي.



وفي أوهايو، سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية، كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.

ومن أجل استئناف العمل، يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل فيما بين العاملين، وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان. وحث دي واين أكبر عدد ممكن من العاملين على العمل من منازلهم.

وقال اليوم الإثنين: "إنها موازنة دقيقة".

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ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد الإصابة بمرض كوفيد-19 أو استقرارها في العديد من الأماكن لكن الحالات ما زالت تزيد في أماكن أخرى.

وأصاب كوفيد-19 أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة نحو 68 ألف.

وأقر ترامب، في وقت متأخر من مساء الأحد، بأن أعداد الوفيات بسبب الجائحة قد تتجاوز التقديرات السابقة للبيت الأبيض.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد: "سنخسر ما بين 75 ألف و80 ألف ومئة ألف شخص.. هذا أمر مروع".

وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يكون العدد أقل من مئة ألف وكان في وقت سابق الأسبوع الماضي قد أشار إلى وفيات تتراوح بين 60 ألفا و70 ألفا.