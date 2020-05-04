شاهد .. إحتجاجات وإضرابات في كرمان الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدينة كرمان الإيرانية، يوم الإثنين إضرابات قام بها عمال شركة الفحم الحجري اعتراضا على ما اعتبروه مماطلة السلطات في معالجة أوضاعهم المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الشارع الإيراني.



وأشارت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" في تقرير إلى أن "العمال المحتجين أكدوا في وقفتهم أن السلطات تعهدت لهم بالنظر في مشكلاتهم، لكن لم نشهد أي وعود تحققت حتى اليوم، كما تسبب خضوع الشركة التي يعملون بها للقطاع الخاص في توقفهم عن العمل".

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ولفت تقرير الوكالة العمالية إلى أن "3 آلاف و500 عامل من طاقة شركة الفحم الحجري بكرمان توقفوا عن العمل في ظل عدم بحث سلطات المدينة لمشكلاتهم"، ولهذا "يطالب العمال في وقفتهم الاحتجاجية بتطبيق قرارات زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع سابقة عملهم".

وقال العمال المحتجون في تصريحات للوكالة الإيرانية: "هناك بيننا عمال لديهم سابقة عمل تصل لعشرين عاما بينما لا يحصلون على راتب يتناسب حتى مع المخاطر التي تهدد حياتنا في العمل".

من جهتهم، تداول نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة الفحم الحجري في كرمان، حيث نشر الناشط صاحب حساب "ستار 27" مقطع فيديو للوقفة وعلق بقوله: إضراب ووقفة احتجاجية لعمال منجم الفحم الجيري بكرمان أمام مقر الشركة اعتراضا على عدم تحقيق مطالبهم"