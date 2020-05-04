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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تجري 18,698 ألف فحص جديد وتعلن تسجيل 567 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، د.أمنة الضحاك عن إجراء الوزارة لأكثر من 18,698 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 14,730 حالة.
وكشفت الدكتورة خلال الإحاطة عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 203 حالات، وذلك بعد تسجيل حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت الدكتورة خلال الإحاطة عن وفاة 11 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 137 حالة.
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