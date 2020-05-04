عباس: سنكون بحل من الاتفاقيات مع إسرائيل مجرد إعلانها ضم أجزاء من الضفة ‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بمجرد إعلان الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وأوضح عباس، خلال مشاركته بقمة "دول عدم الانحياز"، أن ذلك سيجعل الفلسطينيين في حل مع الاتفاقيات مع إسرائيل والتفاهمات مع الولايات المتحدة.

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وشدد عباس، على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، في ظل جائحة (كورونا)، مُحملًا إسرائيل مسؤولية تدهور حالتهم.

وقال عباس: " لا بد من مواجهة استغلال إسرائيل لهذه الجائحة، والتي بدأت من خلال ضم الأراضي في الضفة الغربية، وقتل خيار حل الدولتين".

يذكر أن الأحزاب السياسية في إسرائيل قررت تشكيل حكومة طوارئ لثلاث سنوات تقوم على أساس الاتفاق على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها لن توافق على ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية، إلا في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية.