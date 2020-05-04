زيادة أعداد مصابي كورونا في الكويت إلى 5278 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الإثنين، تسجيل 295 إصابة جديدة، بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوزير في المؤتمر اليومي، المخصص لمستجدات فيروس كورونا المستجد: "إن حالتين من الحالات الجديدة مرتبطتان بالسفر، فيما بقية الحالات كانت بسبب المخالطة، وإن إجمالي الإصابات بلغ 5278 إصابة".

وأضاف الوزير، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا، بينما تم تسجيل 171 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1947 حالة".