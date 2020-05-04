الرئيس الفنزويلي يعلن تلقيه عرضاً للانضمام إلى نادي برشلونة

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني تواصله معه للانضمام إلى الفريق والتدريب معهم. جاء ذلك في مقطع فيديو مصور عرضته عدد من وسائل الإعلام وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر مادورو في المقطع المصور وهو يرتدي ملابس رياضية عليها شعار نادي برشلونة الإسباني. Advertisements وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن مادورو ظهر بصحبة رفايل لاكافا حاكم ولاية كارابوبو، حيث قال مازحاً: "تم استدعائي بالفعل لتدريبات برشلونة". وأضاف ضاحكاً: "سأنضم إلى برشلونة ويمكن أن ألعب مهاجما". وكان لاكافا قد أكد عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كارابوبو، بينما وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في فنزويلا إلى 345 حالة.

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