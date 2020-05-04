أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" داخل حدود البلاد ، لكنه هناك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء".
هذا وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، في وقت سابق، فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل في السابق والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75% في هذه القطاعات والمنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: لا إصابات بكورونا لليوم السابع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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