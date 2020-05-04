الصحة الجزائرية: تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، عن "تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، و​الإصابات​ إلى 4648"، مشيرة الى ان "62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.