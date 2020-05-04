ترودو: سنساهم بـ850 مليون دولار لجهود تطوير لقاح ضد كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن "بلاده ستساهم بـ850 مليون ​دولار​ لتمويل الجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحاً ان "جزءا كبيرا من هذه الأموال ستخصص لقطاع الأبحاث في كندا إضافة إلى صناديق ​منظمة الصحة العالمية​"، مؤكداً ان "هذه ​الأزمة​ عالمية، وتتطلب ردا على مستوى العالم، ويجب علينا أن نساعد كل الدول وليس أنفسنا فقط".

وشدد ترودو على أن "الدول الأكثر ثراء والتي حققت أكبر نجاحات في مجال العلم يجب عليها المشاركة مع ​المجتمع الدولي​"، مبينا أن "العالم لن يكون في أمان حتى تطوير البشرية لقاحا ضد فيروس كورونا وضمان توزيعه بين سكان العالم أجمع".