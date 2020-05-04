السلطات الإيطالية: تسجيل 195 وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن "تسجيل 195 وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بيوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 174 حالة وفاة"، مشيرة الى "انخفاض عدد ​حالات​ الإصابة اليومية بالفيروس، بعد تسجيل 1221 حالة فقط، مقارنة مع 1389 إصابة سجلت يوم أمس".

يشار الى ان ​منظمة الصحة العالمية​ صنفت فيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، الذي ظهر ب​الصين​ أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ​الإصابات​ ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.