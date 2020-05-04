ترامب: الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حديث تلفزيوني، ان "​الصين​ ضللت العالم بشأن تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك، و​السلطات الصينية​ ارتكبت خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به"، لافتا إلى أن "بكين ضللت ​منظمة الصحة العالمية​"، مشيراً الى ان "منظمة الصحة العالمية تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء".

هذا وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها يوم الأحد 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق.