ترامب: الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، ان "الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك، والسلطات الصينية ارتكبت خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به"، لافتا إلى أن "بكين ضللت منظمة الصحة العالمية"، مشيراً الى ان "منظمة الصحة العالمية تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء".
هذا وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق.
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