السلطات البريطانية: تسجيل انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات في ​بريطانيا​ عن "تسجيل انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 288 حالة مقابل 315 أمس".

يشار الى ان ​منظمة الصحة العالمية​ صنفت فيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، الذي ظهر ب​الصين​ أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ​الإصابات​ ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.