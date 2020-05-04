السلطات بولاية نيويورك الأميركية: انخفاض كبير لعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات في ولاية ​نيويورك​ الأميركية عن "انخفاض كبير لعدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 226 حالة مقابل 280 أمس".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.