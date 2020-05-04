روحاني: إجراءات أميركا اللا إنسانية منعت أحيانا وصول معدات طبية لإيران

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، عن إن الإجراءات الأميركية المعادية للإنسانية أعاقت ومنعت أحيانا وصول المعدات الطبية إلى إيران، معتبرا أن العقوبات تقوض جهود بلاده في مكافحة ​فيروس كورونا​، معتبراً خلال اجتماع عبر الفيديو لدول منظمة عدم الانحياز، أن "فيروس كورونا أثبت هشاشىة القوى العالمية التي تمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، وأنها ليست مصانة أكثر من الدول الأخرى أمام الأمراض الوبائية".

ولفت إلى أن "إضعاف ​منظمة الصحة العالمية​ يعني إضعاف المواجهة العالمية المشتركة ضد كورونا"، مشددا على أن "قطع تمويل ​الولايات المتحدة​ لمنظمة الصحة العالمية تصرف غير مبرر وغير مسؤول ومتسرع وخطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الإيراني أن "الوقت حان لاستبدال الضغوط والتهديدات العسكرية و​الإرهاب​ الاقتصادي، بالتعاون الثنائي والمتعدد الجوانب لمحاربة التهديدات الحالية والمشتركة، و​طهران​ مستعدة للتعاون مع جميع دول العالم للتوصل إلى إيجاد لقاح ودواء لكورونا".