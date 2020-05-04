الصحة السورية: لعدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ناشدت ​وزارة الصحة السورية​ المواطنين بـ"الالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها، ولاسيما ما يخص تجنب التجمعات"، مشيرة الى ان "​سوريا​ تمكنت حتى الآن من الحفاظ على ​الثبات​ الوبائي، إلا أنه لا يمكن تبني أي توقعات حول توقيت الوصول لمرحلة الأمان".

ولفتت الوزارة الى ان "3325 شخصا تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ 5 شباط الماضي وحتى اليوم، وتم تخريج 2554 منهم، مع بقاء 771 قيد المتابعة الصحية"، موضحة ان "حصيلة الجائحة في البلاد حتى الآن هي: 44 إصابة و27 حالة شفاء، و3 ​حالات​ وفاة بين مرضى لديهم أمراض مزمنة مرافقة أو بعمر متقدم".