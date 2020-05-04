الصحة السورية: لعدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ناشدت وزارة الصحة السورية المواطنين بـ"الالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها، ولاسيما ما يخص تجنب التجمعات"، مشيرة الى ان "سوريا تمكنت حتى الآن من الحفاظ على الثبات الوبائي، إلا أنه لا يمكن تبني أي توقعات حول توقيت الوصول لمرحلة الأمان".
ولفتت الوزارة الى ان "3325 شخصا تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ 5 شباط الماضي وحتى اليوم، وتم تخريج 2554 منهم، مع بقاء 771 قيد المتابعة الصحية"، موضحة ان "حصيلة الجائحة في البلاد حتى الآن هي: 44 إصابة و27 حالة شفاء، و3 حالات وفاة بين مرضى لديهم أمراض مزمنة مرافقة أو بعمر متقدم".
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