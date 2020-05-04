الصحة الإسرائيلية: تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن "تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة جديدة خلال الليلة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة إلى 80 إصابة و4 وفيات"، مشيرة الى ان "إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 16237، فيما بلغ عدد الوفيات 234".
ولفتت الوزارة الى انه "من بين الإصابات 93 حالة خطيرة، منهم 72 تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي، وبين بقية الحالات 62 متوسطة، و9858 طفيفة، وأن 4961 شخصا تماثلوا للشفاء".
هذا وتشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة منحى تنازليا بشكل عام في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وسط توجه السلطات نحو تخفيف تدريجي للقيود المفروضة سابقا لاحتواء الوباء.
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