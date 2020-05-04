الصحة الإسرائيلية: تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن "تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة جديدة خلال الليلة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة إلى 80 إصابة و4 ​وفيات​"، مشيرة الى ان "إجمالي ​الإصابات​ في البلاد وصل إلى 16237، فيما بلغ عدد الوفيات 234".

ولفتت الوزارة الى انه "من بين الإصابات 93 حالة خطيرة، منهم 72 تتطلب الاستعانة بأجهزة ​التنفس​ الصناعي، وبين بقية ال​حالات​ 62 متوسطة، و9858 طفيفة، وأن 4961 شخصا تماثلوا للشفاء".

هذا وتشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة منحى تنازليا بشكل عام في حالات الإصابة ​الجديدة​ بالفيروس وسط توجه السلطات نحو تخفيف تدريجي للقيود المفروضة سابقا لاحتواء الوباء.