الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أكدت وزيرة ​الصحة​ ال​فلسطين​ية مي الكيلة أنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ في فلسطين، والإصابتين هما لشخصين أحدهما من السموع في ​الخليل​، والآخر من ​القدس​"، مشيراً أنه تم "تسجيل 37 حالة تعافي لمصابين بالفيروس 15 في ​مستشفى​ هوغوتشافيز وفندق الكرمل ب​رام الله​، 7 في بيت اللقاء ب​بيت لحم​، 3 في مركز ​الهلال الأحمر​ بالخليل، 12 داخل ​مدينة القدس​".

ولفتت الكيلة إلى أن "وزارتها تلقت العديد من الشكاوى تتعلق ب​حالات​ تنمر مجتمعي ضد المصابين المتعافين"، مبينة أنه "ليس عيبا الإصابة بفيروس كورونا وهو مثل ​الإنفلونزا​"، مشددة على "ضرورة احترام المصابين والمتعافين".