الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين، والإصابتين هما لشخصين أحدهما من السموع في الخليل، والآخر من القدس"، مشيراً أنه تم "تسجيل 37 حالة تعافي لمصابين بالفيروس 15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس".
ولفتت الكيلة إلى أن "وزارتها تلقت العديد من الشكاوى تتعلق بحالات تنمر مجتمعي ضد المصابين المتعافين"، مبينة أنه "ليس عيبا الإصابة بفيروس كورونا وهو مثل الإنفلونزا"، مشددة على "ضرورة احترام المصابين والمتعافين".
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