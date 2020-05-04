جونسون: اللقاح هو السبيل الوحيد للانتصار على جائحة كورونا

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، ان "السبيل الوحيد للتغلب على ​فيروس كورونا​ المستجد هو إيجاد لقاح يتم إنتاجه بكميات كبيرة". يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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