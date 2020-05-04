ماكرون: فرنسا ستخصص 500 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن "بلاده ستخصص 500 مليون يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير وإنتاج لقاح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى انه "يجب أن يكون اللقاح، بعد تطويره، متاحا في كل أنحاء ​العالم​"، داعيا ​المجتمع الدولي​ إلى "توحيد الجهود لتصميم اللقاح وآليات التشخيص، ويجب استخلاص الدروس من الأوضاع التي تشكلت بسبب الجائحة".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.