سفير قطر بموسكو: فيديوهات محاولة الانقلاب المزعومة مفبركة

أعلن السفير القطري لدى ​موسكو​ فهد بن ​محمد العطية​، عن أن "الفيديوهات المتداولة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن محاولة الانقلاب المزعومة مفبركة، ولا تمت للواقع بصلة".

وأفاد مصدر في ​وزارة الخارجية القطرية​ لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم الانقلاب في قطر هي مجرد "حشو إعلامي"، و"أخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

وظهر في وقت سابق من اليوم، فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، يزعم ناشريه بأنه قد تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة في قطر، وسُمعت فيه أصوات ​إطلاق نار​، وقيل إنه انقلاب، في حين قال آخرون إنها فيديوهات مفبركة.