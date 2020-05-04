المؤسسة المارونية للإنتشار تطلق "سوليداريتي" لتكفل 5000 عائلة ل6 أشهر

أعلنت المؤسسة المارونية للإنتشار بكل محبة ومسؤولية عن إنطلاق "العمليّة لمشروع سوليداريتي، الذي قام بشراكة بين ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ و​المؤسسة المارونية للانتشار​ ومؤسسة جيلبير وروز- ماري شاغوري وببركة من البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ الرامي إلى الوقوف بجانب العائلات اللبنانية التي انقطعت بها السبل بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًا وتداعيات وباء ​كورونا​، يتكفّل بخمسة آلاف عائلة على مدى ستة أشهر ".

وأفادت المؤسسة في بيان عن أنه "صباح اليوم انطلقت من المخازن شاحنات محمّلة بالحصص الغذائية، لتوزّع على العائلات المختارة عبر 20 نقطة منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، وضعهتها بتصرّف "سوليداريتي" الرهبانيةُ اللبنانية المارونية".

وأشارت المؤسسة إلى أن "المشروع استند على سائل وضوابط تكنولوجية وإدارية وإلى تنسيق مع الأجهزة الكنسية المعنية لضمان الفعّالية والشفافية والصدقية وعدم الازدواجية، ووصول المساعدات كاملة لمن يحتاجها من دون أعباء إدارية".