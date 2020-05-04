النشرة: يانكوبيتش ولاكروا يطلعان مجلس الأمن على الوضع اللبناني بشأن 1701

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​، ​سمر نادر​، عن أن المنسق الخاص للأمم المتحدة يانكوبيش وحكومة ​الولايات المتحدة​ جان بيير لاكروا، أطلعوا ​مجلس الأمن​ على الوضع في ​لبنان​ خلال اجتماعه الدوري بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها ​اليونيفيل​ للحفاظ على الهدوء على طول ​الخط الأزرق​ ، وتعاونها مع ​الجيش اللبناني​ بهدف بسط سيطرة ​الحكومة اللبنانية​ على جميع الأراضي اللبنانية ، وشددوا على أهمية من قدرة اليونيفيل على تنفيذ تفويضها.

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق وفي منطقة عمليات قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وكذلك جميع انتهاكات قرار مجلس الأمن 1701 ، بما في ذلك عن طريق البر والجو . وأشاروا إلى أنه ينبغي لجميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرض للخطر وقف الأعمال القتالية أو زعزعة الاستقرار في المنطقة. ورحب أعضاء مجلس الأمن إرادة الأطراف المعنية للاستفادة المثلى من الآلية الثلاثية. وأدانوا أي هجمات ضد ​قوات حفظ السلام​ التابعة لليونيفيل.

بالإضافة إلى تلك التبادلات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والنظر في ​الأزمة​ الكبرى والحادة التي يواجهها لبنان الآن ، أحاط أعضاء مجلس الأمن علما على النحو الواجب بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية وكذلك على قرار طلب برنامج ​صندوق النقد الدولي​. وأشاروا إلى الحاجة الملحة لأن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات ​الشعب اللبناني​ من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى ، ولا سيما الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدري وكذلك في اجتماع ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​ الذي عقد في ​باريس​ في 11 ديسمبر. واستنادا إلى تلك الإصلاحات الضرورية ، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية ، فضلا عن تأثير COVID-19 الذي يواجه البلد ، دعت ​المجتمع الدولي​ ، بما في ذلك المنظمات الدولية ، للقيام بذلك.

واعترف أعضاء مجلس الأمن بالتحديات الإضافية التي يشكلها جائحة "كوفيد" العالمي ، وكذلك على ​الاقتصاد اللبناني​ ، وأثنوا على التدابير الوقائية التي اتخذتها اليونيفيل في هذا الصدد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لاستقرار لبنان وسلامته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي ، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.