بستاني: بالظرف الاقتصادي الحالي من الواجب الوطني حضور اجتماع بعبدا

أعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد بستاني، في حديث تلفزيوني، ان "حضور اجتماع بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية كيشال عون نهار الاربعاء هو من اجل تكريس المؤوسسات "، مشيراً الى انه "في الظرف الاقتصادي الحالي من الواجب الوطني على كل شخص حضور هذا الاجتماع لما فيه مصلحة كبيرة للبنان".
وشدد بستاني على ان "اليوم جرى انعقاد جلسة للجنة المال بحضور وزيري المالية والاقتصاد، ويوجد نقاش بين كل الافرقاء مع الوزيرين".
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