بستاني: بالظرف الاقتصادي الحالي من الواجب الوطني حضور اجتماع بعبدا

أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​​ القوي" النائب ​فريد بستاني، في حديث تلفزيوني، ان "حضور اجتماع ​بعبدا​ الذي دعا اليه ​رئيس الجمهورية​ كيشال عون نهار الاربعاء هو من اجل تكريس المؤوسسات "، مشيراً الى انه "في الظرف ​الاقتصاد​ي الحالي من الواجب الوطني على كل شخص حضور هذا الاجتماع لما فيه مصلحة كبيرة للبنان".

وشدد بستاني على ان "اليوم جرى انعقاد جلسة للجنة ​المال​ بحضور وزيري المالية والاقتصاد، ويوجد نقاش بين كل الافرقاء مع الوزيرين".