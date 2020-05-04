الأمن العام: توقيف لبنانيان لممارستهم الصيرفة بمحل ساعات

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن أنه "و في اطار متابعة أعمال الصرافة غير الشرعية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في ​مدينة طرابلس​، اللبنانيين (ج.ب.ز) و (م.أ.ع.ز) يملكان محلا لبيع الأقراص المدمجة والساعات، يقومان بأعمال الصرافة دون ترخيص و دون التقيد بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​. كما تم ضبط داخل محلهما كمية من العملات اللبنانية والأجنبية المتداول بها في أعمال الصرافة. بناء لاشارة المدعي ​العام المالي​ تم توقيفهما واحالتهما مع المضبوطات الى ​النيابة العامة المالية​".

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