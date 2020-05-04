أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن لقاء وليد جنبلاط عدد خلال لقاءه برئيس الجمهورية المواقع التي يهمه الحصول عليها في التعيينات واذا طلب رأيه سيعطي أسماء فيها وهو عضو هيئة الأسواق المالية، نائب حاكم مصرف لبنان، الشرطة القضائية، لافتة إلى ان الرئيس عون كان صريحا وشرح ظروف لقاء بعيدا الاربعاء واهميته وانه يجب تأمين أكبر تضامن وأن نضع الخلافات جانبا لنواجه خطورة المرحلة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن عون لم يستشف من جنبلاط أنه ضد الحكومة أو ضد رئيسها ولكن لديه ملاحظات عليها.
ووصفت المصادر اللقاء ايجابي، معتبرة انه ما بعد هذا اللقاء هناك مرحلة جديدة، ومشددة على أنه هناك أكثر من وسيط عمل على خط جنبلاط وعون.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الرئيس عون لم يستشف من جنبلاط أنه ضد الحكومة أو رئيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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