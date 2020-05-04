لجنة متابعة كورونا: لفتح معبري المصنع والعبودية امام اللبنانيين العائدين من سوريا الثلاثاء والخميس

عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية ل​فيروس كورونا​ اجتماعها مساء اليوم في ​السرايا الحكومية​، برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع رئيس اللجنة ​اللواء​ الركن محمود الاسمر، وخصص البحث في موضوع فتح الحدود البرية مع ​الجمهورية العربية السورية​، حيث اوصت اللجنة بفتح معبري ​المصنع​ و​العبودية​ امام ​عودة اللبنانيين​ من ​سوريا​ وذلك نهار غد الثلاثاء بتاريخ 5 ايار من ​الساعة​ الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة الخامسة عصرا، ويوم الخميس في 7 ايار من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يسمح بدخول مئة شخص من كل معبر في كل يوم من اليومين المحددين.

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