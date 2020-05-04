التقدمي: للأخذ بعين الاعتبار إجلاء الفلسطينيين المولود بلبنان إنسانيا

أصدرت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "يعبر الحزب التقدمي الإشتراكي عن أسفه لما تعرض له الشاب الفلسطيني طارق أبو طه المولود في ​لبنان​ والحاصل على أوراق ثبوتية من السلطات اللبنانية، لجهة منعه من العودة الى لبنان من دبي، ويطالب ​الحكومة اللبنانية​ بالأخذ بعين الاعتبار الحق الإنساني والبديهي للاجئين ​الفلسطينيين​ المولودين في لبنان بالعودة إلى عائلاتهم في ظل كل ما يحصل من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية".

ودعا الحزب "​المديرية العامة للأمن العام​ إلى متابعة التحقيق الذي فتحته في تصرفات أحد عناصرها بحق الشاب الفلسطيني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".