زهير الخطيب: الصراع مع إسرائيل سيبقى صراع وجود لا صراع حدود

أكد امين عام رابطة الشغيلة في لبنان زاهر الخطيب ، أثناء المؤتمر العربي الافتراضي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، على حقيقة أن "الصراع مع كيان العدو الصهيوني الاستعماري لأرض فلسطين كان وسيبقى صراع وجود لا صراع حدود، ولن تنجح كل محاولات التآمر الاستعماري تشريع اغتصابه للأرض والحقوق، وبقدر ما تتسع وتتجذر المقاومة الشعبية والمسلحة، وتزداد قوة ومنعة، كما ونوعا، وفي المقابل يتفاقم معها المأزق الوجودي لإسرائيل".
وشدد على أن "الحركات والقوى الوطنية والقومية والاسلامية والمسيحية التقدمية في الوطن العربي مدعوة إلى الالتفاف حول جبهة المقاومة باعتبارها السلاح الأمضى لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
ودعا الخطيب "إلى مزيد من التنسيق لتوحيد جهود القوى الوطنية والقومية لمواجهة تزييف الوعي العربي حول حقيقة الصراع مع العدو، من خلال النضال الفكري والسياسي والإعلامي لتعزيز ثقافة العروبة الأصيلة واعتماد خيار المقاومة المسلحة".
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