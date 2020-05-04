شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة بالبرلمان: بعض مستشفيات العزل اكتملت ونفكر فى بدائل أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عددًا من المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وصلت الأسبوع للحد الأقصي للاستيعاب، وبالتالي بدأت الوزارة في التفكير في بدائل أخري مثل استغلال الفنادق خصوصا أن السياحة معطلة ولكن ستكون التكلفة أعلي.

وأضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين:"بروتوكول العلاج في العالم به تخبط، والوزارة بدأت في تطبيق علاج الحقن ببلازما الدم علي ثلاث مرضي، وفي انتظار النتائج، ولكن حتي هذا العلاج لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي بالخارج".

وأشار السبكي، إلي أن هناك أزمة بمنظومة سيارات الأسعاف، خصوصا أنها تعمل علي مدار اليوم منذ 3 أشهر سواء لنقل مصابي كورونا، أو حتي المرضي الأخرين، وبالتالي سيكون الأولوية خلال المرحلة المُقبلة لعملية نقل مصابي كورونا باستخدام سيارات الإسعاف للحالات الحرجة".