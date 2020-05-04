"الوفد" يفتح باب تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلسى النواب والشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بفتح باب تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية.
يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الجارى ويستمر حتى 30 يونية المقبل.
وقال «أبوشقة» إنه استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، مؤكدًا أنه سوف يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.
وأكد «أبوشقة» أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات ماعدا أيام الاجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبين رئيس الوفد أن شئون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا.
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