شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للبرلمان: المناطق الريفية والشعبية الأقل إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن كافة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر، يتم الإعلان عنها بكل شفافية ويتم تسجيلها بوزارة الصحة، وهذه حقيقة رغم أن الرأي العام يتحدث أن الحكومة "بتخبي الأرقام الحقيقية" ولكن هذا غير صحيح.

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وأضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد العماري، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات قوية جدا عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن أعمارهم وفئاتهم وغيرها من المعلومات التي يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.

وتابع:" الغريب واللي غير مفهوم سببه، إن المناطق الريفية والعشوائية الأقل إصابة بفيروس كورونا"، مشيرا إلي أن فيروس كورونا يسبب مشكلة للعالم كله "الموضوع كبير علي مصر والعالم".