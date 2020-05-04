شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بإنشاء فرع لبنك التعمير والإسكان بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي قنا بطلب الإحاطه الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي ومحافظ قنا بشأن انشاء فرع لبنك التعمير والاسكان بنجع حمادي بمحافظه قنا لخدمة ابناء مراكز المنطقة الشماليه وعددهم 5 مراكز ابوتشت ونجع حمادي وفرشوط والوقف ودشنا وتقديم الخدمات المصرفيه ، وتمويل مشروعات التعمير والاسكان والامتداد العمراني وتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل وكذلك جميع الخدمات المصرفيه ومنح القروض والتسهيلات الائتمانيه .

وأضاف "خلف الله" في تصريحات للمحررين البرلمانيين انه يوجد عدد كبير عملاء بنك التعمير ويزيد عددهم علي 15 الف عميل بهذه المراكز ويصعب عليهم الذهاب الي مدينة قنا نظرا لبعد مدينة قنا عن هذه المراكز حوالي 100كيلو .

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وتابع خلف الله، أنه يوجد مساحات أراضي ملك الدولة مدينة نجع حمادي شاغره بمنطقة الترعه الضمرانيه ، وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان تكون نقطة انطلاق للبنك في المراكز الشماليه بقنا اسوة بما تم اتخاذه مع عدد من البنوك .

ولفت خلف الله إلي أن مركز نجع حمادي بقنا من المراكز المميزه بصعيد مصر ويبلغ تعداده اكثر من 600 الف نسمة ويوجد بها عدد من المصانع الكبري كمصنع الالومنيوم بنجع حمادي الذي يعتبر قاطرة تنمية لصعيد مصر ، وكذلك شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي وغيرها من المنشآت الهامة والحيوية وعدد من رؤوس الأموال وكبار رجال الاعمال ويحتاج الى مثل هذه الخدمات المصرفيه .

يذكر أن خلف الله قد حصل علي موافقه سابقه بانشاء لبنك ناصر الاجتماعي الذي تم الموافقه علي تخصيص مساحة 408 م بالترعه الضمرانيه بالمجان وبنك فيصل الاسلامي والبنك التجاري الدولي cib بمدينة قنا .