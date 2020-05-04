محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
استقبلت المدينة الجامعية بنين بحي سخا في مدينة كفرالشيخ، التي جرى تخصيصها مؤخرًا كمستشفى عزل صحي، 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر طبي في مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن الحالات الخمس، قادمة من محافظة الإسكندرية، لاستكمال علاجهم في المدينة الجامعية، ليرتفع عدد الحالات المحتجزة فيها لتلقي العلاج 25 حالة.
وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وافق على تخصيص المدينة الجامعية بنين بسخا، التابعة للجامعة، لمستشفى عزل صحي، لتكون المدينة الجامعية بنين، ثالث مستشفى للعزل الصحي في محافظة كفرالشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة الجامعية تستقبل 5 مصابين بكورونا في كفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.