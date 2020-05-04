المدينة الجامعية تستقبل 5 مصابين بكورونا في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

استقبلت المدينة الجامعية بنين بحي سخا في مدينة كفرالشيخ، التي جرى تخصيصها مؤخرًا كمستشفى عزل صحي، 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي في مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن الحالات الخمس، قادمة من محافظة الإسكندرية، لاستكمال علاجهم في المدينة الجامعية، ليرتفع عدد الحالات المحتجزة فيها لتلقي العلاج 25 حالة.

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وافق على تخصيص المدينة الجامعية بنين بسخا، التابعة للجامعة، لمستشفى عزل صحي، لتكون المدينة الجامعية بنين، ثالث مستشفى للعزل الصحي في محافظة كفرالشيخ.

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