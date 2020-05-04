إفادة وفرقة خماسية.. إعلان جديد من التعليم بشأن مشروع البحث للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات استلام المشروعات البحثية، لطلاب النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان جديد، عدة إجراءات لاستلام أبحاث طلاب المدارس إلكترونيا وورقيًا، في الفترة من 9 مايو حتى 16 مايو 2020، وجاءت كالتالي:

- لا يجوز ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات:

يتولى وكيل الإدارة التعليمية تشكيل لجنة للإشراف على عملية تسليم المشروعات البحثية بمعرفة مديري المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تربية خاصة – تعليم خاص ودولي – رسمي لغات – تعليم مجتمعي).

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- تشكل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية.

- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي ( كود الطالب) على المشروع البحثي ، واعداد كشوف استلام بأسماء الطلاب لكل صف دراسي وفقا للبيانات التالية (اسم الطالب – الصف - اسم المشروع – نوع المشروع اذا كان ورقي او إلكتروني – إعداد المشروع اذا كان فردي أو جماعي).

- تسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.

- يكلف مدير الإدارة التعليمية مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية (لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – علوم – دراسات اجتماعية ) للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية داخل المدارس.​