ارتفاع واردات أمريكا من البنزين الأوروبي بأكثر من 3 أمثالها خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا)
زادت واردات الولايات المتحدة من البنزين من أوروبا بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الأسبوع المنتهي في 30 أبريل الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، كما جرى تسليم شحنة نادرة من وقود التدفئة بالغ انخفاض الكبريت.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن واردات الولايات المتحدة من البنزين الأوروبي، قفزت خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل الماضي، إلى ما يعادل 130 الف برميل يوميا مقابل حوالي 43 ألف برميل يوميا في الأسبوع السابق، في حين يبلغ متوسط الواردات خلال العام المنتهي يوم 30 أبريل الماضي 213 ألف برميل يوميا.
واستقبلت نيويورك شحنة من زيت التدفئة قدرها 337 ألف برميل من إسبانيا وهي أول شحنة من هذه السلعة تستوردها الولايات المتحدة من أوروبا.
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