أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنةالرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابًا جديدًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس.
وقد أعلنت العديد من المدن الجزائرية، أمس الأحد، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الجزائر تسجل انخفاضًا في الوفيات والإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.