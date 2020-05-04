الكرملين: لا يجب استباق الأحداث في رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

أوصى دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، بعدم التعجيل في رفع القيود المفروضة على حياة المجتمع ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا.
وفي تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، أشار بيسكوف إلى أن عملية رفع القيود المتوقع انطلاقها في 12 مايو، تتطلب أطرا زمنية معينة، ويجب على المجتمع أنيكون مستعدا لكل مفاجئة.
وأوضح أن كثرة الناس في شوارع المدن الروسية تدل على خطورة كسر نظام العزل الصحي، ما يهدد بعودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع مجددا.
وأضاف بيسكوف: " في هذه الحالة، سيستدعي الواقع تقييما مختلفا تماما. لذا فأنا أوصي بعدم استباق الأحداث".
وأشار أيضا إلى أن خطة رفع القيود يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع في كل منطقة روسية، قائلا: " كما تعلمون، وجه الرئيس (فلاديمير بوتين) الحكومة بإعداد خطة الخروج التدريجي (من نظام العزل) بحلول الخامس من هذا الشهر. وبالطبع نأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار، وإلى درجة ما، خصوصيات المنطقة وخصوصيات الوضع في اليوم المعين في المنطقة المعينة. وهذا هو السبيل الوحيد الممكن".
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